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На Буковине ко дню памяти Царской семьи верующие УПЦ прошли 25 км крестным ходом

17.07.2021 / 12:30
На Буковине ко дню памяти Царской семьи верующие УПЦ прошли 25 км крестным ходом
Источник: Центр информации УПЦ
Духовенство и верующие прошли через населенные пункты Заволока, Михальча, Каменная и Глыбочек

В Черновицкой области ко дню памяти Царственных Мучеников более 1 тыс верующих УПЦ прошли 25 км крестным ходом.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Черновицко-Буковинской епархии, участники крестного хода прошли с Черновцов до храма святых Царственных Мучеников в Сторожинце.

Молитвенное шествие началось в 07:30 от храма святых апостолов Петра и Павла. Духовенство и верующие прошли через населенные пункты Заволока, Михальча, Каменная и Глыбочек.

В пресс-службе Нацполиции сообщили, что руководители ГУНП в Черновицкой области задействовали достаточное количество полицейских, которые следили за соблюдением общественного порядка, «чтобы не допустить правонарушений и провокаций на мирном собрании».

Как сообщалось ранее, в Черновицкой области к празднику Рождества пророка Иоанна Крестителя тысячи верующих Украинской Православной Церкви прошли 40 км крестным ходом из Черновцов в монастырь апостола и евангелиста Иоанна Богослова села Крещатик Заставновского района.

Источник: Inpress.ua
крестный ход, упц, черновицко-буковинская епархия
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