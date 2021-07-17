Польские СМИ: Встречи Путина и Зеленского не будет, пока президент Украины занимается преследованием Медведчука

Об этом пишет польское издание "Кресы 24".

Так, в издании процитировали пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова: "Что затрудняет реализацию идеи двусторонней встречи: помимо главного, касающегося невыполнения Минских договоренностей, это то, что президент Зеленский с самого начала выглядел как очень современный демократический президент, который устанавливает порядок и демократию в его стране, и, конечно же, такое отношение явно не коррелирует с абсолютно беспрецедентным давлением на политических оппонентов, с желанием избавиться от успешных политических оппонентов путем возбуждения уголовного дела".

"Можно догадаться, что он имел в виду борьбу Зеленского с российской пропагандой в Украине и возбуждение уголовного дела против откровенно пророссийских "политиков", лидеров партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука и Тараса Козака", - говорится в публикации.

Напомним, Печерский райсуд Киева продлил срок домашнего ареста Виктору Медведчуку до 7 сентября. Кроме того, накануне суд принял решение о продлении сроков следствия по делу главы политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука.

Также сообщалось, что первый заместитель генерального прокурора Роман Говда нарушил закон, не подав вовремя ходатайство о продлении меры пресечения по делу главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука.

Защита Виктора Медведчука подавала ходатайство об отводе прокурора и судьи, однако им было отказано. В "Оппозиционной платформе - За жизнь " действия судьи назвали политически мотивированными и отметили, что он действует по указанию Банковой.

Сам Виктор Медведчук сказал, что нет никаких оснований для продолжения его дела и продления меры пресечения.

Также он заявил, что власть с 2019 года целенаправленно дискредитирует партию "Оппозиционная платформа - За жизнь". Ситуация обострилась в начале 2021 года, когда ОПЗЖ вышла на первое место во всех социологических рейтингах. Медведчук также отметил, что власть привлекла националистические группировки к запугиванию партии. Так зафиксировано более 80 нападений на активистов ОПЗЖ.

Также власти закрыли три телеканала - "112 Украина", Newsone и Zik. Такое решение президента Украины Владимира Зеленского в отчете мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине, который охватывает период с 1 февраля по 30 апреля был назван таким, что противоречит международным стандартам в области прав человека.