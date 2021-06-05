На Буковине верующие УПЦ пройдут 24 км крестным ходом

В Черновицкой области накануне праздника Вознесения Господнего верующие Украинской Православной Церкви пройдут 24 км крестным ходом.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Черновицко-Буковинской епархии, участники крестного хода 9 июня пройдут из Черновцов в Свято-Вознесенский монастырь села Банчены.

Начало молитвенного шествия в 06.00 от Свято-Андреевского храма Черновцов по улице Русская 287-ж.

В 2020 году традиционный крестный ход накануне Вознесения Господня отменили из-за карантина.

Как сообщалось ранее, в Днепропетровской области верующие УПЦ пройдут более 3-х недель крестным ходом с хранительницей Приднепровья – чудотворной «Новокодацкой» иконой Божией Матери.

Крестный ход начнется после воскресного богослужения 13 июня от Успенского кафедрального собора города Днепр и закончится 6 июля.