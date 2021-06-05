В УПЦ считают, что вместо поддержки ПЦУ, чиновники должны заняться экономикой и медициной

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17:20
В Израиле заявили о связи между вакцинацией Pfizer и редкими случаями миокардита
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16:49
Байден о мерах насчет Путина после кибератаки на JBS: Изучаем этот вопрос
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17:20
Вакцину CoronaVac одобрила ВОЗ: именно ее больше всего в Украине
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15:47
ЕС готовит санкции против "Белавиа" и чиновников авиаслужб Беларуси - СМИ
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13:21
Семь стран ЕС начали выдавать "паспорта вакцинации"
- 17:20
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15:16
До 51 тысячи гривень: Рада усилила штрафы за перегрузки на дорогах
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11:16
Рада приняла в целом законопроект о "налоге на Google"
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10:14
Рада вернула тюрьму за ложь в декларациях с неоднозначными поправками
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15:14
Суд закрыл производство против Приватбанка - применил "антиколомойский" закон
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Кабмин поднял предельную цену литра бензина и дизтоплива
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Контрабандисты пытались вывезти авиаприборы в подсанкционные страны03.06.2021 / 08:36Последние новости рубрики
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08:19
СБУ провела антитеррористические учения вблизи линии соприкосновения на Донбассе
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08:35
В Стамбуле открыли самую высокую в городе вышку и мечеть с самым высоким в стране алтарем
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06:22
На улицах Харькова установили арт-пианино – могут играть все желающие
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06:02
В Киеве открыли выставку ко Дню Африки
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На канатной дороге в Италии оборвалась кабина - 14 погибших
- 08:19
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