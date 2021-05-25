Епископ УПЦ рассказал о главной миссии Православной Церкви

Миссия Церкви - проповедовать Евангелие, возвещать миру радостную весть о Воскресении Христовом.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом епископ Виктор (Коцаба) написал в своем Телеграм.

«Цель - соединить человека с Богом, помочь человеку возвратить утраченную чистоту, дать ему возможность стать частью Тела Христового. Евангелие говорит нам о любви: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (Ин. 3, 16). А значит и проповедь о Воскресении должна основываться исключительно на любви», - объяснил епископ Виктор.

Владыка напомнил, что Бог пострадал, был распят и воскрес, потому что любит падшего человека. «Любовь - вот движущая сила нашего спасения. И очень печально наблюдать за тем, как некоторые люди, называя себя «христианами», вместо проповеди Любви говорят о каких-то других вещах, не имеющих ни к Церкви, ни ко Христу никакого отношения», - отметил он.

По его словам, печальнее, когда их речь преисполнена ненависти, злобы и обид. Разве об этом говорит Христос? Где у Него слова о «национальных» или «политических» интересах? Что Он говорит о врагах? Да и есть ли у христианина враги? Нет, и быть не может. Если он - христианин», - добавил владыка.

«Поэтому, когда мы слышим слова, звучащие из уст представителей других конфессий о том, что в Украине существует «вражеская Церковь», то мы с любовью жалеем их. Жалеем потому, что эти люди так и не поняли главного - принадлежность к Церкви определяется исключительно через единство со Христом. Все остальное - второстепенно», - подытожил епископ Виктор.