В Оксфорде выйдет книга украинского историка о малоизвестном старце Афона

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14:47
У Лукашенко подготовили ответ Западу на санкции и хотят компенсации за авиаблокаду
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14:16
Встреча Путина и Байдена может состояться не в Женеве - TDG
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11:51
США начали экспорт крупной партии COVID-вакцин
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17:20
В Израиле заявили о связи между вакцинацией Pfizer и редкими случаями миокардита
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16:49
Байден о мерах насчет Путина после кибератаки на JBS: Изучаем этот вопрос
- 14:47
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10:18
Северный поток-2: РФ заявляет, что скоро достроит и запустит газопровод
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15:16
До 51 тысячи гривень: Рада усилила штрафы за перегрузки на дорогах
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11:16
Рада приняла в целом законопроект о "налоге на Google"
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10:14
Рада вернула тюрьму за ложь в декларациях с неоднозначными поправками
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15:14
Суд закрыл производство против Приватбанка - применил "антиколомойский" закон
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08:36
Контрабандисты пытались вывезти авиаприборы в подсанкционные страны
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08:19
СБУ провела антитеррористические учения вблизи линии соприкосновения на Донбассе
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08:35
В Стамбуле открыли самую высокую в городе вышку и мечеть с самым высоким в стране алтарем
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06:22
На улицах Харькова установили арт-пианино – могут играть все желающие
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06:02
В Киеве открыли выставку ко Дню Африки
- 08:36
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