Войти | Зарегистрироваться
17:28

суббота,
17 июля
Онлайн
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Страна
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Жизнь
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

В Киеве ко дню святой преподобномученицы Елизаветы Федоровны УПЦ проведет концерт

17.07.2021 / 15:55
В Киеве ко дню святой преподобномученицы Елизаветы Федоровны УПЦ проведет концерт
Источник: Центр информации УПЦ
Начало концерта в 18:00 в Доме ученых НАН Украины по улице Владимирская 45 а, вход свободный

В Киеве 18 июля ко дню памяти святой преподобномученицы Елизаветы Федоровны пройдет музыкально-поэтический концерт.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на facebook.com/church.information.center, участники концерта прочтут стихотворения, посвященные святой.

В программе – фотовыставка по случаю 130-летия принятия православия святой преподобномученицей Елизаветой, выступления гостей и членов жюри, вручение альманахов по результатам конкурса «Детские стихи и рисунки».

Лауреаты и дипломанты конкурса получат возможность прочитать свои поэтические произведения, которые, по мнению жюри, наиболее удачно отражают портрет святой.

Начало концерта в 18:00 в Доме ученых НАН Украины по улице Владимирская 45 а, вход свободный.

 

Источник: Inpress.ua
концерт, упц, стихи
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
17 июля
16 июля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.