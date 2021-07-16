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В Сумах ввели комендантский час для детей

16.07.2021 / 15:23
Городской совет Сум запретила пребывания детей до 16 лет на улице без взрослых после 22:00 часов.

Об этом свидетельствует сообщение горсовета Сум

Дословно: "Городской совет принял решение об ограничении пребывания юных сумчан в учреждениях, где осуществляется деятельность в сфере развлечений, или заведениях общественного питания, на улицах и других общественных местах на территории Сумской городской теробщины".

"Запрещается пребывания в учреждениях, в которых осуществляется деятельность в сфере развлечений, или заведениях общественного питания, на улицах и других общественных местах Сумской городской территориальной общины детей в возрасте до 16 лет с 22:00 до 6:00 без присутствия одного из родителей или иного законного представителя ребенка или лица, которое его сопровождает и несет за него персональную ответственность".

Такое решение горсовет принял с целью "профилактики правонарушений среди детей и молодежи, предупреждения криминогенной обстановки в подростковой среде на территории города".

Также это должно "обезопасить от совершения противоправных действий детьми, распространение проявлений употребления несовершеннолетними алкогольных и слабоалкогольных напитков, продажи подросткам спиртных напитков и вовлечение их в пьянство".

Владельцам развлекательных заведений разрешается в этот период времени требовать у посетителей документы, подтверждающие достижения ими 16-летнего возраста.

Источник

дети, Сумы, комендантский час
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