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СМИ признали Медведчука одним из самых авторитетных политиков страны

16.07.2021 / 15:52
Несмотря на все репрессии Зеленского, Виктор Медведчук остается одним их самых популярных политиков, которого уважают украинцы

Оригинал на сайте "Корреспондента"

Все попытки президента Владимира Зеленского расправиться с лидером оппозиции Виктором Медведчуком привели к одному: Медведчук стал еще популярнее среди украинцев, которые еще больше стали ценить и уважать за все то, что он сделал для них. И июньские замеры популярности в СМИ это доказывают честнее, чем любые социологические опросы. Так, в СМИ назвали Медведчука одним из самых упоминаемых в СМИ политиков в стране! 

Несмотря на то что оппозиционный политик с конца мая находится под домашним арестом после судилища, которое устроил Зеленский, он по-прежнему остается одним из лидеров упоминаний в СМИ. А все потому, что и украинские журналисты, и топовые издания мира продолжают широко освещать кричащую несправедливость и репрессии в отношении Медведчука, а также доносят до мировых политиков реальную картину происходящего в стране: введение тотальной цензуры, безжалостная расправа с инакомыслящими, нарушение властями всех возможных законов, попрание Конституции.

То есть СМИ открыто и беспристрастно показывают настоящее лицо Зеленского и Медведчука, которого наш президент считает своим главным политическим оппонентом. Это неудивительно, ведь оппозиционный политик делами, а не душещипательными "видосиками" доказывает свою заботу об украинцах. Проникновенный взгляд Зеленского вряд ли поможет пенсионеру или матери-одиночке заплатить космическую коммуналку. А скидка на газ в 25%, которую добился Медведчук, помогла бы. Хрипотца в голосе президента не заставит улыбнуться женщину, чей муж умирает в больнице из-за коронавируса. А вакцина "Спутник V", о первоочередных поставках которой и передаче технологий ее производства, о которых договорился Медведчук, помогли бы ему, как и тысячам наших сограждан, выжить. 

Громкие призывы Зеленского к миру с требованием осудить кого-то на Донбассе не помогут семьям, чьи близкие томятся за решеткой ОРДЛО, детям, которые не могут увидеть родителей уже много лет. А мирный план Медведчука по Донбассу, которому аплодировали в Страсбурге и с восторгом восприняли в Париже, Берлине и Москве, помог бы сотням тысяч семей наконец-то воссоединиться. 

Это все, а также еще много других вещей, которые сделал Медведчук для Украины просто так, просто потому, что он живет здесь и, как настоящий государственный деятель, чувствует свою ответственность за будущее страны, позволяет ему оставаться не просто одним из самых популярных политиков и лидером упоминаний в СМИ. Медведчук становится народным героем, которого любят и ценят украинцы. И никакие репрессии и преследования власти этого у него не отнимут.

Никита Варламов

Медведчук, Зеленский
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