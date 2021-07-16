У Авакова нет планов баллотироваться в мэры Харькова – источник

"Никаких планов баллотироваться у Авакова в мэры Харькова нет", - сообщил собеседник агентства.

Ранее глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко допустил возможность участия Авакова в выборах мэра Харькова.

Как сообщалось, 13 июля глава МВД Украины Аваков, который возглавлял министерство более 7 лет, подал заявление об отставке.

15 июля Верховная Рада поддержала отставку министра. "За" проголосовал 291 народный депутат.

Верховная Рада назначила внеочередные выборы городского головы Харькова на 31 октября 2021 года.

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