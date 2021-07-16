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У Авакова нет планов баллотироваться в мэры Харькова – источник

16.07.2021 / 15:54
Бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков не планирует баллотироваться на пост городского головы Харькова, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник, близкий к Авакову.

"Никаких планов баллотироваться у Авакова в мэры Харькова нет", - сообщил собеседник агентства.

Ранее глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко допустил возможность участия Авакова в выборах мэра Харькова.

Как сообщалось, 13 июля глава МВД Украины Аваков, который возглавлял министерство более 7 лет, подал заявление об отставке.

15 июля Верховная Рада поддержала отставку министра. "За" проголосовал 291 народный депутат.

Верховная Рада назначила внеочередные выборы городского головы Харькова на 31 октября 2021 года.

Источник

мэр, Харьков, Аваков
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