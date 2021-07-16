Путин настолько зол на Зеленского, что никогда не называет его по имени, - немецкие СМИ

Об этом пишет немецкое издание Deutsche Welle, пытаясь разобраться в смысле жизни главы России, сообщает Политическое обозрение.

Смысл жизни и малопонятная статья

В издании удивляются, что довольно массивный декларативный программный документ, замаскированный под статью, потребовал почти сразу серьезных объяснений и дополнений лично от самого президента, являющегося автором, тем более в формате менторского разъяснения главных положений творческого замысла Путина.

"Очевидно, статья готовилась в спешке, а первоначальный текст не удовлетворял Путина. А, быть может, должны были быть пояснения по ходу появления реакции из-за границы", - пишет DW.

Однако основную роль опубликованная статья выполнила – она показала, что сейчас для Путина нет более важных тем, нежели Украина. Ни лесные пожары, ни пандемия, ничто так не занимает лидера россиян, как вопросы соседнего государства. Все отступило на задний план. А Украина стала смыслом жизни главы России.

Он настолько зол, прежде всего на Зеленского, что никогда не называет его по имени, всегда пряча главу соседнего государства или за фамилию, или за коллективное "они", имея в виду Офис президента. Причина проста – серьезное преследование друга и родственника Путина, Виктора Медведчука.

Борьба с анти-Россией

Для Путина Зеленский стал еще более худшей копией оппозиционера Алексея Навального. Если раньше узник был олицетворением анти-России. То теперь эта ассоциация прочно занята Владимиром Зеленским.

Подчеркивая непредсказуемый характер российского государства, Путин выставляет несколько требований Киеву, к примеру, освобождение Медведчука или отступление на Донбассе. Естественно, что от решения вопроса украинским правосудием по ближайшему соратнику главы Кремля будет зависеть "доброта" Москвы.

Разумеется, ни на одно из подобных условий Украина не пойдет. Значит теперь с большой долей вероятности Путин станет действовать. Отныне для него борьба с анти-Россией стала единственным смыслом жизни. Пока что в ход идут обвинения и нарушающие любой этикет похабные словечки, порочащие Зеленского. И это только начало, резюмирует DW.