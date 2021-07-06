Войти | Зарегистрироваться
13:18

вторник,
06 июля
Онлайн
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Страна
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Жизнь
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Украина зарегистрировала однодозовую вакцину против COVID-19 Janssen производства Johnson&Johnson

06.07.2021 / 12:17
Украина зарегистрировала вакцину против COVID-19 Janssen производства Johnson & Johnson.

Как сообщают Центр общественного здоровья (ЦОЗ) и Минздрав, вакцина зарегистрирована для экстренного медицинского применения 2 июля.

При этом уточняется, что для полной иммунизации достаточно одной дозы вакцины Janssen.

Вакцина разрешена к экстренному применению ВОЗ. Разрешение на ее использование также дали США, Великобритания, Европейский Союз, Швейцария, Канада и другие страны.

Это векторная вакцина разработана, фирмой Janssen, которой владеет компания Johnson & Johnson. Она требует температуры хранения от +2 до +8 градусов по Цельсию.

Как сообщалось, ранее в Украину завезли 500 доз вакцины Janssen с соблюдением порядка ввоза незарегистрированных лекарственных средств для вакцинации работников частной компании, которая оплатила ее стоимость, организовала доставку и обеспечила соблюдение температурного режима. Сотрудники этой компании работают на Аляске в сфере рыболовства и должны были вакцинироваться сертифицированной в США вакциной для того, чтобы их пустили в эту страну.

Источник

коронавирус, вакцина
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
6 июля
5 июля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.