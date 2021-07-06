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Власть не будет ликвидировать Окружной админсуд Киева, – юрист

06.07.2021 / 12:42
Несмотря на то, что законопроект о ликвидации Окружного админсуда Киева (ОАСК) уже внесен в парламент, власть не будет педалировать этот вопрос. Ликвидация ОАСК сейчас невыгодна Офису президента.

Как пишет Капитал, так считает адвокат Ростислав Кравец.

«Этот суд рассматривает вопросы не только руководителя „Нафтогаза“ Юрия Витренко, но и массу других дел, которые пока некуда передать. В этой ситуации ликвидация Окружного админсуда Киева вряд ли состоится, ведь это будет громадный удар непосредственно по самой власти. Тем более что власть сейчас находится в конфронтации с некоторыми органами, которые контролируются извне, например, с НАПК», — отметил он.

По мнению юриста, окружение Зеленского понимает риски передачи Западу контроля над судебной и правоохранительной системой и сопротивляется этому процессу.

«Мы видим, например, по отбору прокуроров САП, что украинская власть пока окончательно позиции не сдала и на сегодняшний момент ситуация заходит в тупик. Причем данный тупик спасает власть от выполнения тех указаний, которые от них требуют иностранные правительства. Это одной стороны, а с другой стороны действующая власть — и суды, и государство благодаря этому сохраняют хоть какую-то независимость».

Это же, по его мнению, касается и недавно принятого закона о возобновлении работы Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС), а также других резонансных вопросов.

«Думаю, что ситуация с иностранными экспертами (при формировании ВККС, — Ред.) тоже останется в подвешеном состоянии. Даже если принятый парламентом закон будет подписан президентом и вступит в силу, его фактическое исполнение затянется на очень длительное время... Кроме того, у президента встанет вопрос и о разблокировке Конституционного суда Украины», — предрекает юрист.

Напомним, ранее председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что ожидает вето президента Украины Владимира Зеленского на закон о возобновлении работы ВККС из-за поправших туда противоречий по поводу веса голоса международных экспертов. Согласно одной проголосованной депутатами поправке, для принятия решения о назначении члена Высшей квалификационной комиссии судей необходимо два голоса украинских экспертов и два голоса международных, тогда как другая предусматривает необходимость трёх голосов международных экспертов и всего одного украинского.

В понедельник Окружной административный суд Киева остановил действие предписания Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) наблюдательному совету «Нафтогаза Украины» о прекращении контракта с главой НАК Юрием Витренко. Тем самым суд дал Витренко возможность продолжить работу на должности.

ВККС, Кравец, ОАСК
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