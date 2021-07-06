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Священник УПЦ рассказал, можно ли молиться за умерших от алкоголизма и наркомании

06.07.2021 / 13:10
Священник УПЦ рассказал, можно ли молиться за умерших от алкоголизма и наркомании
Источник: Центр информации УПЦ
Священник объяснил, почему Церквь отказывает в отпевании самоубийц и напомнил, что лишение себя жизни – это всегда акт противления Богу

Лишение себя жизни – это всегда акт противления Богу.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал протоиерей Владимир Пучков в комментарии для портала «Православная жизнь».

«Молясь об усопших, просим им «милости Божией, Царства Небесного и оставления грехов». Крещёный человек может вести как праведную, так и грешную жизнь, но никогда до конца не знаем, с чем на душе он уходит в вечность. Пока человек жив, он не безнадёжен. Покаяться и исправиться может абсолютно любой. Смерть фиксирует человека в том состоянии, в котором он её встретил. В процессе разрушения цельности человеческой природы, который называется разлучением души с телом, душа, лишаясь тела, теряет волю. И именно по причине отсутствия последней умерший становится неспособным к покаянию, исправлению или изменению», - сказал отец Владимир.

Священник объяснил, почему Церквь отказывает в отпевании самоубийц и напомнил, что лишение себя жизни – это всегда акт противления Богу.

«Человек распоряжается собственной жизнью и смертью, властью над которыми не обладает и не может обладать. Доведя грех до конца, он уже не в силах покаяться, даже если очень захочет. В итоге самоубийца сам фиксирует себя в состоянии богопротивления», - отметил отец Владимир.

«Отсутствие в Церкви возможности молиться о самоубийцах имеет также воспитательное значение для живых. «Пусть они смотрят на то, что суицидников не отпевают, о них не молятся, их даже, в соответствии с положенным порядком, не хоронят в ограде церковного кладбища. Однако всё вышесказанное касается только одной категории людей: тех, кто сознательно лишил себя жизни, с намерением сделать именно это», - продолжил он.

В завершении протоиерей Владимир Пучков подчеркнул, что никого, кроме тех, кто сознательно лишает себя жизни, преследуя исключительно эту цель, к самоубийцам отнести нельзя, «и потому лишать права на отпевание и церковную молитву после смерти никого из них не можем».

Источник: Inpress.ua
упц, молитва, усопшие
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