Мы не допустим ограничения свободы судоходства в Черном море - Зеленский

Он подчеркнул, что украинская сторона будет отстаивать нормы и принципы международного права.

Об этом шла речь в выступлении президента в Одессе.

Как подчеркнул глава государства, военные учения Sea Breeze, которые сейчас Украина вместе с международными партнерами проводит в Черном море, демонстрируют украинское достоинство в противостоянии военным угрозам, усиливающихся в Черноморском регионе из-за его милитаризации и из-за агрессивных действий Российской Федерации.

"Это показывает всем нашу непоколебимость в отстаивании норм и принципов международного права. Это показывает, что мы недопустим ограничения свободы судоходства в Черном море и узурпации суверенного права Украины как морского государства",- заявил Зеленский.

Напомним, до этого в ВМС Украины заявляли, что не исключают провокаций со стороны России во время военных учений Sea Breeze в Черном море.

А накануне начала военных учений российская армия устроила провокацию в отношении британского эсминца, который шел у побережья Крыма.

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