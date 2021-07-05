Все области Украины остаются в "зеленой" зоне - Минздрав

По данным ведомства, по Украине уровень заболеваемости составляет 21 на 100 тыс. населения при определенном показателе 75 на 100 тыс. Населения. В то же время в столице он составляет 79 на 100 тыс. населения.

Уровень госпитализации по Украине по состоянию на 3 июля составил 7,5 на 100 тыс. населения при определенном показателя 60 на 100 тыс. населения.

Загруженность коек с кислородом по состоянию на субботу была на уровне 8% при предельном показателе 65%. Уровень загруженности коек с кислородом не превышен ни в одном регионе.

По данным Минздрава, в Киеве показатель госпитализаций составил 7,0; загруженность коек с кислородом - 5,7%.

Показатель охвата тестированием на коронавирус в Киевской области 1 июля составил 261, в Луганской области 1 и 2 июля - 280 и 292 соответственно, в Хмельницкой 1-3 июля - 267, 255 и 282 соответственно (при определенном показателя в 300 на 100 тыс. населения).

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