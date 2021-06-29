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Reuters: Кремль назвал "тревожными" санкции украинской власти против оппозиционного политика Виктора Медведчука

29.06.2021 / 16:50
В Кремле назвали "тревожными" санкции, которые украинская власть применила против оппозиционного политика, главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука.

В Кремле назвали "тревожными" санкции, которые украинская власть применила против оппозиционного политика, главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука. Об этом идет речь в материале Reuters, который также перепечатал также ведущий американский новостной журнал U.S. News & World Report.

"Зеленский пообещал принять меры по снижению влияния олигархов на Украину. В феврале он ввел санкции в отношении Виктора Медведчука, украинского бизнесмена и политика, тесно связанного с президентом России Владимиром Путиным, что Кремль назвал "тревожным"", - пишет автор статьи. 

26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал – "Перший Незалежний". Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах "112 Украина", NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власть незаконно отключила телеканал от эфира

20 февраля Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек - среди них председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко. 

13 мая в Печерском суде Киева избрали меру пресечения председателю политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку. 21 мая Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест для нардепа. 

В ОПЗЖ отреагировали на этот правовой произвол и заявили, что такие действия власти - откровенная и циничная политическая расправа над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией раскрывает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти.

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и Zik.

За последние месяцы мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали более 37 тыс. материалов, посвященных травле украинской властью оппозиции и независимых телеканалов.

санкции, Путин, Медведчук, Зеленский, Reuters
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