Блинкен призвал Меркель уменьшить риски от Nord Stream 2 для Украины

Об этом говорится в официальном сообщении Госдепартамента США по результатам встречи.

«Госсекретарь Блинкен подчеркнул, что Соединенные Штаты продолжают противодействовать газопроводу Nord Stream 2, и призвал Германию принять конкретные шаги для уменьшения рисков, которые он несет для Украины, а также для европейской энергетической безопасности», - отмечают в Госдепе.

Кроме того, сообщается, что стороны обсудили «важность скоординированного трансатлантического подхода к ответу на глобальные вызовы, в том числе со стороны КНР и России».

Среди других тем встречи, уточняют в Госдепе, - восстановление после пандемии COVID-19, реагирование на климатический кризис, политическое урегулирование в Афганистане и ситуация в Ливии.

Ранее Блинкен 24 июня обсудил вопросы Nord Stream 2 с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом.

В Берлине заявили, что осознают необходимость того, «чтобы Путин не смог использовать этот газопровод для осуществления политического давления на Украину». В этом контексте немецкая сторона уверяет, что продвигает инициативу, чтобы в дальнейшем был подписан «альтернативный» договор на транзит газа по территории Украины.

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