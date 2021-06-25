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Блинкен призвал Меркель уменьшить риски от Nord Stream 2 для Украины

25.06.2021 / 10:23
Госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече в Берлине с канцлером Ангелой Меркель призвал принять меры, чтобы уменьшить риски для Украины от газопровода Nord Stream 2.

Об этом говорится в официальном сообщении Госдепартамента США по результатам встречи.

«Госсекретарь Блинкен подчеркнул, что Соединенные Штаты продолжают противодействовать газопроводу Nord Stream 2, и призвал Германию принять конкретные шаги для уменьшения рисков, которые он несет для Украины, а также для европейской энергетической безопасности», - отмечают в Госдепе.

Кроме того, сообщается, что стороны обсудили «важность скоординированного трансатлантического подхода к ответу на глобальные вызовы, в том числе со стороны КНР и России».

Среди других тем встречи, уточняют в Госдепе, - восстановление после пандемии COVID-19, реагирование на климатический кризис, политическое урегулирование в Афганистане и ситуация в Ливии.

Ранее Блинкен 24 июня обсудил вопросы Nord Stream 2 с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом.

В Берлине заявили, что осознают необходимость того, «чтобы Путин не смог использовать этот газопровод для осуществления политического давления на Украину». В этом контексте немецкая сторона уверяет, что продвигает инициативу, чтобы в дальнейшем был подписан «альтернативный» договор на транзит газа по территории Украины.

Источник

Меркель, Северный поток, Бликен
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