Войти | Зарегистрироваться
10:38

пятница,
25 июня
Онлайн
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Жизнь
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Цифровая среда – это опасно для психики школьника
Страна
Цифровая среда – это опасно для психики школьника
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Финансы Экономика

Комитет Сената США одобрил законопроект по оценке коррупционных правонарушений при строительстве "Северного потока -2" - "Нафтогаз"

25.06.2021 / 09:42
Комитет по вопросам международных отношений Сената США поддержал законопроект, которым, в частности, предусматривается возможность наложения санкций в случае выявления коррупционных правонарушений в процессе планирования, строительства или эксплуатации газопровода "Северный поток - 2" (СП2).

Об этом сообщила пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины".

"В результате этого законодательства государственный секретарь, по согласованию с министром финансов, на постоянной основе будет осуществлять оценку и отчитываться о наличии коррупционных схем, а также об иностранных лицах, вовлеченных в коррупционные действия, с целью потенциального наложения санкций", - цитирует пресс-служба главу правления НАК Юрия Витренко.

Законопроект предусматривает наложение санкций в соответствии с глобальным Актом Магнитского по соблюдению прав человека. Ожидается, что сенат и палата представителей США проголосуют за этот законопроект в ближайшее время.

"Эти американские законодательные инициативы важны для Украины в нескольких аспектах. Во-первых, они показывают, что позиция конгресса по СП2 не изменилась: русская труба рассматривается как угроза. Во-вторых, поправку против СП2 продвигали сенаторы и из демократического, и из республиканского лагеря. Хочу лично поблагодарить сенаторов Бена Кардина, Роберта Менендеса, Джима Риша, Джина Шахина, Теда Круза, Джона Баррассо. Наконец, это законодательство может стать реальным инструментом противодействия грязным деньгам в этом российском геополитическом проекте", - подчеркнул Витренко.

Глава НАК отметил, что в этом контексте стоит вспомнить отчет независимых аналитиков Sberbank CIB в 2018 году, которые сделали вывод, что главными выгодоприобретателями строительства трех экспортных российских трубопроводов в Китай ("Сила Сибири") и Европу ("Северный поток-2" и "Турецкий поток") являются не его акционеры, а подрядчики, среди которых "Стройгазмонтаж" Аркадия Ротенберга и "Стройтранснефтегаз" (около 50% принадлежит Геннадию Тимченко и его семье).

Аналитиков Sberbank CIB после публикации этого отчета уволили.

"Новое санкционное положение по отслеживанию грязных денег в СП2 в рамках Акта Магнитского может стать дополнительным эффективным инструментом борьбы с российской газовой трубой. Команда "Нафтогаза" и украинские дипломаты продолжают активно работать на защиту энергетической безопасности Украины", - резюмировал Витренко.

Источник

Витренко, Северный поток
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
25 июня
24 июня
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.