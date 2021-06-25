Комитет Сената США одобрил законопроект по оценке коррупционных правонарушений при строительстве "Северного потока -2" - "Нафтогаз"

Об этом сообщила пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины".

"В результате этого законодательства государственный секретарь, по согласованию с министром финансов, на постоянной основе будет осуществлять оценку и отчитываться о наличии коррупционных схем, а также об иностранных лицах, вовлеченных в коррупционные действия, с целью потенциального наложения санкций", - цитирует пресс-служба главу правления НАК Юрия Витренко.

Законопроект предусматривает наложение санкций в соответствии с глобальным Актом Магнитского по соблюдению прав человека. Ожидается, что сенат и палата представителей США проголосуют за этот законопроект в ближайшее время.

"Эти американские законодательные инициативы важны для Украины в нескольких аспектах. Во-первых, они показывают, что позиция конгресса по СП2 не изменилась: русская труба рассматривается как угроза. Во-вторых, поправку против СП2 продвигали сенаторы и из демократического, и из республиканского лагеря. Хочу лично поблагодарить сенаторов Бена Кардина, Роберта Менендеса, Джима Риша, Джина Шахина, Теда Круза, Джона Баррассо. Наконец, это законодательство может стать реальным инструментом противодействия грязным деньгам в этом российском геополитическом проекте", - подчеркнул Витренко.

Глава НАК отметил, что в этом контексте стоит вспомнить отчет независимых аналитиков Sberbank CIB в 2018 году, которые сделали вывод, что главными выгодоприобретателями строительства трех экспортных российских трубопроводов в Китай ("Сила Сибири") и Европу ("Северный поток-2" и "Турецкий поток") являются не его акционеры, а подрядчики, среди которых "Стройгазмонтаж" Аркадия Ротенберга и "Стройтранснефтегаз" (около 50% принадлежит Геннадию Тимченко и его семье).

Аналитиков Sberbank CIB после публикации этого отчета уволили.

"Новое санкционное положение по отслеживанию грязных денег в СП2 в рамках Акта Магнитского может стать дополнительным эффективным инструментом борьбы с российской газовой трубой. Команда "Нафтогаза" и украинские дипломаты продолжают активно работать на защиту энергетической безопасности Украины", - резюмировал Витренко.

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