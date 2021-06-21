ЕС продлил еще на год санкции, введенные за незаконную аннексию Крыма

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ЕС одобрил новый пакет санкций против Беларуси
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В суде по MH17 завершили демонстрацию всех доказательств
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Путин о встрече с Байденом: смогли понять друг друга по ключевым позициям
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Торжества по случаю 30-летия независимости Украины обойдутся в 100 млн грн – Минфин
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Шмыгаль подал в суд на НАПК из-за предписания по Витренко
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В НБУ заявили о завершении экономического кризиса
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Президент о МВФ: нельзя торговать реформами за деньги
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Зеленский о возможном отсутствии транша МВФ: я не вижу в этом глобальной проблемы
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Тросом вытаскивали авто из воды: Мелитополь затопили ливни
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Спасатели Малибу по-украински: на одесском пляже провели учения
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