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Митрополит Онуфрий рассказал, кто может стать святым

21.06.2021 / 18:10
Митрополит Онуфрий рассказал, кто может стать святым
Источник: Центр информации УПЦ
Каждый народ, как заметил Блаженнейший, получает от Духа Святого «плоды благодатного сеяния»

По-настоящему счастлив только тот, кто хранит верность Богу и в радостях, и в трудностях.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом сказал Митрополит Онуфрий в проповеди на прославлении святых в Александрийской епархии.

«Большая награда тому человеку, который положит душу свою за верность Богу, который не ломается ни под пытками, ни из-за репрессий, ни от поношения и оскорблений, а хранит верность Христу и себя покоряет Богу, вверяет себя в руки Божьи. Такие люди становятся святыми», – отметил он.

Как отметил Блаженнейший, простые люди борются за земные сокровища и богатства, а святые люди хорошо знают, что все люди являются детьми Божьими, и по-настоящему богат и счастлив только тот, кто живет с Богом.

«Если человек даже завладеет всем миром, то будет глубоко несчастным. Счастье не в количестве богатства, а в величине любви и веры в Бога», – сказал Предстоятель.

Каждый народ, как заметил Блаженнейший, получает от Духа Святого «плоды благодатного сеяния». Такими плодами являются святые угодники Божии.

«И сегодня мы имеем великих молитвенников - священномучеников пресвитеров Василия Слотвинского, Феодора Статкевича, Александра Балануца, Иакова Ильичевского», – подчеркнул Предстоятель.

Он напомнил, что святые показывают нам пример, «чтобы все люди жили в мире, чтобы примирились друг с другом, чтобы научились чтить Бога, славить Бога, уважать и терпеть друг друга». «Если есть великие угодники Божии, то есть и великая помощь Божья для нас грешных», – подытожил Митрополит Онуфрий.

 

Источник: Inpress.ua
упц, митрополит Онуфрий
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