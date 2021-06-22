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Альтернативы Минскому формату нет, необходимо работать в пределах имеющихся возможностей, считает Разумков

22.06.2021 / 11:20
У Украины нет альтернативы Минскому процессу на переговорах в рамках Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию военного конфликта на Донбассе, считает спикер парламента Дмитрий Разумков.

"Мы много с вами критикуем ТКГ. Мы много критикуем вообще "минский формат", "нормандский формат". Мы - я имею в виду общество. Но объективно альтернативу этому ни вы, ни я сегодня предложить не можем. Если критикуешь, ты должен давать альтернативное предложение. Сегодня такого нет. Поэтому я считаю, что мы должны двигаться в пределах тех возможностей, которые у нас есть сегодня", - сказал Разумков в интервью изданию "Радио Свобода".

По его словам, всего "есть два варианта. Или продолжать работать в рамках "Минска" и ТКГ. Или просто сказать: все, мы закрыли и ушли на фронт".

Разумков считает, что в таком случае возможно начало активной фазы противостояния (Украины с Россией – ред.).

"Все сегодня понимают, что возвращение наших территорий должно происходить политико-дипломатическим путем", - подытожил глава парламента.

Источник

Разумков, минский формат
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