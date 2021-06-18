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Епископ УПЦ рассказал, чему учит пример святого князя Игоря Черниговского

18.06.2021 / 17:01
Епископ УПЦ рассказал, чему учит пример святого князя Игоря Черниговского
Источник: Центр информации УПЦ
Если правители поощряют злобу и междоусобицы, то народ превращается в злобную и неуправляемую толпу, остановить которую не может даже тот, кто призван руководить этим народом

Тот, кто отдает свою жизнь Богу, получает взамен вечность.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом епископ Виктор (Коцаба) написал в своем Телеграм в день памяти святого князя Игоря Черниговского и Киевского.

«Управлять Киевом князю довелось недолго -всего две недели. Киевские войска предали своего князя и перешли на сторону Изяслава Мстиславича, а Игоря, пойманного через 4 дня где-то в болотах под Киевом, бросили в «поруб» - сруб без окон и дверей, из которого человека можно было освободить только «вырубив» оттуда. Князь в «порубе» заболел и, будучи близок к смерти, попросил постричь его в монашество. Он принял схиму в Киевском Феодоровском монастыре и, укрепляемый благодатью, выздоровел», - напомнил епископ Виктор.

Владыка рассказал, что несмотря на то, что святой Игорь не представлял никакой опасности для политических соперников, в 1147 году киевское вече постановило расправиться с князем-иноком.

Во время литургии, толпа схватила молившегося перед иконой князя-схимника и расправилась с ним. Даже мертвое тело мученика подвергалось избиениям и издевательствам. В тот же день тело святого Игоря было перенесено в храм святого Михаила, где киевляне стали свидетелями чуда – «Бог явил над ним знамение велико, зажглись свечи все над ним в церкви той».

«О чем говорит нам эта история? Междоусобицы не могут решить никаких проблем, а только создают их. Вражда разобщает правителей, ослабляет государства, уничтожает благосостояние народа. Если правители поощряют злобу и междоусобицы, то народ превращается в злобную и неуправляемую толпу, остановить которую не может даже тот, кто призван руководить этим народом. Злоба и ненависть отнимают у человека ум, не дают ему трезво и здраво мыслить, парализуют волю и двигают к самым необъяснимым поступкам. Имена гонителей и убийц князя Игоря канули в лету. О них никто и никогда не вспомнит. А святого князя будут помнить еще десятки и сотни поколений», - подытожил епископ Виктор.

 

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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