Выявленный в Индии COVID-штамм зафиксировали в 74 странах

Об этом говорится в еженедельном эпидемиологическом бюллетене Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Отмечается, что еще 12 стран не указали, какой именно подвид варианта они зафиксировали.

Статистика по другим штаммам коронавируса в мире выглядит следующим образом: вариант B.1.1.7, происхождением из Великобритании и который ВОЗ классифицирует как Alfa, зафиксировали в 161 стране и территории, вариант Beta (B.1.351) из Южной Африки - в 115 странах и территориях, вариант Gamma (P.1) из Бразилии - в 64-х.

По данным ВОЗ, в Украине штамм Delta нынче не зафиксирован.

Организация сообщает, что за последнюю неделю количество новых случаев коронавируса в мире снизилось на 15% по сравнению с предыдущей и составило 3 016 005. Количество смертей уменьшилось на 8% по сравнению с предыдущей неделей и достигло 73 807.

Регионы Европы и Юго-Восточной Азии сообщили о заметном спаде новых случаев заболеваемости и смертности за неделю, в то время, как в регионе Африки зафиксировали рост числа заражений.

Количество случаев, о которых сообщали регионы Северной и Южной Америки и восточного Средиземноморья, было подобно тем, которые были зарегистрированы на предыдущей неделе.

Количество новых смертей, о которых сообщалось за прошедшую неделю, уменьшилось в регионах Европы и Юго-Восточной Азии и выросло в регионе западной части Тихого океана. А случаи смертности в регионах Америк и восточного Средиземноморья были подобны к уровню смертности на прошлой неделе.

В ВОЗ отметили, что несмотря на глобальную тенденцию к уменьшению новых случаев COVID-19 в течение последних пяти-шести недель, частота появления случаев COVID-19 и смертей остается высокой, а во многих странах мира наблюдается значительное их увеличение.

Больше всего новых случаев заболевания за прошедшую неделю зарегистрировано в Индии (914 539, снижение на 33% по сравнению с предыдущим недельным периодом), Бразилии (449 478, увеличение на 7%), Аргентине (212 975 новых случаев, уменьшение на 3%), Колумбии (175 479 новых случаев, увеличение на 17%) и США (99 103, снижение на 35%).

Напомним, ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что отныне будет маркировать штаммы коронавируса буквами греческого алфавита, чтобы избежать дискриминации в отношении стран, где эти варианты обнаружили впервые.

В частности речь идет о четырех штаммах, вызывающих обеспокоенность, и известных обществу в качестве вариантов, впервые зарегистрированных в Великобритании (Кенте) (B.1.1.7), Южной Африке (B.1.351), Бразилии (P.1) и Индии (B .1.617.2).

Отныне ВОЗ рекомендует маркировать их с использованием букв греческого алфавита, то есть - Alfa, Beta, Gamma и Delta соответственно.

В то же время названия B.1.1.7, B.1.351, P.1 и B.1.617.2 и в дальнейшем будут использовать в исследованиях, поскольку они передают важную научную информацию.

По данным сайта Worldometer в мире по состоянию на утро 9 июня зафиксировали 174 746 863 случая заражения коронавирусом. В частности выявлено 3 762 877 смертей, выздоровели 158 149 610 человек.

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