Суды будут ориентироваться не на Офис президента, а на Запад, - политолог

Так полагает политтехнолог, руководитель центра «Третий сектор» Андрей Золотарев, пишет Капитал.

«Часть судей уже смотрит на Запад. Там прекрасно понимают, что коллективный Запад будет дожимать судебную реформу в той редакции, которая позволит контролировать ему судебную ветвь власти. Украинские суды „берут в оборот“ и этот ярко тренд проявился, в частности, в ситуации вокруг Окружного административного суда Киева. Судя по всему, в ближайшее время Запад своих целей тут добьется. И судьи уже начинают ориентироваться в соответствии с конъюнктурой», — полагает он.

Попытки Офиса президента получить серьезное влияние на судебную систему, по мнению эксперта, обречены на провал. Того влияния на суды, которое у власти было во времена Порошенко, Зеленскому добиться не удастся.

«Раньше мы видели, что судебная вертикаль опекалась господином Филатовым — замглавы Администрации президента у Порошенко. Был еще такой Александр Грановский. Собственно, они и „решали вопросы“. И, в принципе, эта вертикаль работала достаточно эффективно, но тогда не было фактора „третий лишний“. Запад ставил перед Порошенко задачу судебной реформы, ну в первую очередь он стремился создать антикоррупционную вертикаль, увенчанную Антикоррупционным судом, — до судебной ветви власти в целом у Запада руки не доходили. Поэтому судебная реформа была отформатирована под президента Порошенко. Сейчас же Запад хочет взять под свой контроль всю судебную систему, он вмешивается в те планы, которые есть у Офиса президента. Запад спутает им все карты», — полагает Золотарев.

Если же в стране будет проведена судебная реформа согласно тем требованиям, которые озвучивает Запад и его ставленники, то именно Запад и будет контролировать суды в Украине.

«Влияние президента на политические, экономические решения в стране возросло за последние полгода и судьи не хотят сейчас особо конфликтовать с Офисом президента, но внешний фактор, скорее всего, окажется сильнее», — полагает эксперт.

Напомним, 29 декабря 2020 года Владимир Зеленский подписал указ об отстранении председателя Конституционного суда Александра Тупицкого от должности судьи КС.

В апреле президент внес в Верховную Раду как неотложный законопроект, которым предлагает ликвидировать Окружной административный суд Киева.

Эти решения были раскритикованы многими юристами как подрывающие независимость судебной ветви власти.