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Рейтинг партий: в Раду проходят политсилы Смешко, Гройсмана и Ляшко - КМИС

09.06.2021 / 11:46
Согласно новому опросу, если бы парламентские выборы проходили в ближайшее время, в Верховную Раду могли бы попасть 7 партий.

Об этом свидетельствует опрос Киевского международного института социологии (КМИС), проведенный 27 мая - 1 июня

Кроме четырех основных партий, которые, согласно рейтингам, все время проходят ("Слуга народа", "Европейская солидарность", ОПЗЖ, "Батькивщина"), набирают не менее 5% такие партии, как "Сила и честь" (среди всех 6,9% и среди тех, кто определился с выбором и будет голосовать 8%), "Украинская стратегия Гройсмана" (5,1% и 5,8%) и РПЛ (4,4% и 5%).

Минимально отстают от проходного барьера партии "Наши" (4% и 4,6%) и "Партия Шария" (3,9% и 4, 5%).

Справка: КМИС 27 мая – 1 июня опросил 2000 респондентов методом телефонных интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров с квотным отбором, во всех регионах Украины, кроме оккупированных территорий.

Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,4% для показателей, близких к 50%, 2,1% для показателей, близких к 25%, 1,5% – для показателей, близких к 10%, 1,1% – для показателей, близких к 5%.

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рейтинг, партии, ВР
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