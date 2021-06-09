CNN получил запись разговора между Волкером, Ермаком и Джулиани

Об этом сообщает CNN

Отмечается, что звонок, полученный CNN, свидетельствует, как Джулиани безжалостно давил и уговаривал украинское правительство в 2019 году расследовать необоснованные заговоры против тогдашнего кандидата Джо Байдена.

Сообщается, что звонок был предвестником "печально известного разговора" Трампа с Зеленским, и оба разговора позже стали центральной частью первого импичмента Трампа.

Звонок начался с того, что Джулиани пояснил несколько запутанных теорий заговора о дипломатических соглашениях Байдена в Украину и якобы вмешательство Украины в выборы США 2016 года. Джулиани продвигал многие из этих теорий даже после того, как Волкер предупредил его, что украинские чиновники, которые поставляли ему информацию, не заслуживают доверия, и сказал, что коррупционные претензии к Байдену "просто не заслуживают доверия", согласно показаниям Волкера под время расследования.

Во время примерно 40-минутного разговора Джулиани неоднократно говорил Ермаку, что Зеленский должен публично объявить о расследовании возможной коррупции Байдена в Украине и заявления о том, что Украина вмешалась в выборы 2016 года, чтобы навредить Трампу (эти отдельные утверждения не соответствуют действительности).

Согласно записи, Джулиани сказал, что "все, что нам нужно от президента (Зеленского) - это сказать: я поставлю честного прокурора, он проведет расследование и откопает доказательства, которые сейчас существуют, и есть ли другие доказательства причастности к выборам 2016 года, а затем дело о Байдене должна быть прекращено... Кто-то в Украине должен отнестись к этому серьезно".

Джулиани даже сказал, что дипломатические отношения между США и Украиной улучшатся, если Зеленский запустит расследование. Во время разговора Джулиани и Волкер предположили, что публичное объявление может расчистить путь для визита Зеленского в США или для личных встреч с Джулиани.

Сообщается, что во время разговора Ермак терпеливо слушал и пытался перенаправить разговор на официальные дипломатические вопросы, например, назначить Зеленскому даты его первого официального визита в США. Но он также дал сигнал американцам на линии, он будет работать, чтобы двигаться вперед в "расследованиях".

"Я абсолютно уверен, что как только будут утверждены даты предстоящего визита президента Зеленского в США, я готов лично взять на себя контроль над подготовкой", - сказал Ермак. "И, конечно, я буду готов приехать, и мы можем (быть), лично сесть (сесть) и детально обсудить все вопросы, все это расследование, которое вы перечислили в нашей беседе".

CNN пишет, что после этого тон американцев изменился - Джулиани и Волкеру понравилось то, что они услышали. Волкер вспомнил, что Трамп должен вскоре поговорить с Зеленским и поздравить его с парламентской победой.

"Я уверен, что Зеленский это скажет", - сказал Ермак, имея в виду просьбу Джулиани и Волкера о том, чтобы Зеленский упомянул расследования во время его предстоящего разговора с Трампом.

Джулиани сказал Ермаку: "Я не говорю (Зеленскому), что сказать", хотя он несколько раз очень четко сказал, что Зеленский должен объявить о конкретных расследованиях, которые хотел Трамп.

Джулиани не ответил на просьбу CNN прокомментировать новую аудиозапись. В прошлом он заявлял, что не сделал ничего плохого в Украине и просто преследовал интересы своего клиента, то есть Трампа.

Частичная стенограмма телефонного разговора Джулиани и Ермака была впервые опубликована BuzzFeed News в апреле, а журнал Time первым опубликовал некоторые ключевые выдержки из разговора в феврале.

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