В Нью-Йорке появилась улица в честь святого, который учился в Киевской духовной академии

В США в Нью-Йорке появилась улица в честь почитаемого в Украинской Православной Церкви святителя Рафаила (Хававини).

Торжественная церемония переименования части улицы Стейт в улицу «Место святого Рафаила Бруклинского» состоялась в районе Бруклин, сообщает pravoslavie.ru.

Церемонию возглавил первоиерарх Антиохийской Православной Церкви в Северной Америке митрополит Иосиф. В событии приняли участие священнослужители Православной Церкви в Америке, Русской Православной Церкви, Антиохийской православной архиепископии и других Православных Церквей, представители местной власти.

Присвоение участку улицы Стейт – между перекрёстками с улицами Бонд и Хойт – имени святого Рафаила Бруклинского приурочено к двойному юбилею: 125-летию основания Николаевского прихода и начала сиро-арабской православной миссии в Северной Америке и 100-летию присутствия Николаевского собора на улице Стейт в Бруклине.

Николаевский собор Бруклина является кафедральным собором автономной самоуправляемой Антиохийской Православной Церкви в Северной Америке. Он был основан в 1895 года святым Рафаилом. Здесь и находятся мощи святителя.

*** Епископ Рафаил родился в Бейруте, Сирия, 21 ноября 1860 года. Образование получил в Халкинской богословской школе и Киевской духовной академии. Был настоятелем церкви Антиохийского подворья в Москве, возглавлял Сиро-арабскую миссию в Америке. Первый православный епископ, рукоположенный на территории Американского континента. Хиротонисан в Николаевском соборе Бруклина епископом Тихоном (Беллавиным), будущим Патриархом Московским и всея Руси. Занимался духовным окормлением сиро-арабов, особое внимание уделял образованию детей и молодежи. Умер 14 февраля 1915 года.

К лику святых Православной Церкви в Америке причислен в 2000 году. В 2019 году внесен в церковный календарь Украинской Православной Церкви и в Собор святых Киевской духовной академии.