В Украину прибыли еще 700 тысяч доз вакцины AstraZeneca

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко в Facebook

Прямая речь: "Как и обещал, все, кто сделал первую прививку вакциной AstraZeneca, обязательно смогут сделать и вторую прививку этим иммунобиологическим препаратом. Данную партию будем использовать для вакцинации второй дозой тех, кто получил первую прививку вакцинами CoviShield / AstraZeneca и AstraZeneca -SKBio".

Ляшко объяснил, что этой вакциной будут прививать, в частности, медиков и других работников учреждений здравоохранения, участников операции Объединенных сил, социальных работников, священнослужителей, сотрудников МВД, СБУ, людей в возрасте 65 лет и старше.

Вторую прививку получат также и люди, которые вакцинировались остаточными дозами и общественные деятели.

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