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В Запорожье священники и верующие УПЦ станут донорами крови для больных детей

04.06.2021 / 15:31
В Запорожье священники и верующие УПЦ станут донорами крови для больных детей
Источник: Центр информации УПЦ
В Запорожской епархии объяснили, что Православная Церковь благословляет донорство любого уровня, поскольку это проявление любви и наше служение ближнему

Во Всемирный день донора крови 14 июня духовенство и верующиеЗапорожской епархии Украинской Православной Церкви сдадут кровь для больниц области.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Запорожской епархии, донорская акция, инициированная митрополитом Лукой, продолжается с 2011 года.

«Случаи, когда донорская кровь необходима, можно перечислять до бесконечности, и если при катастрофах и терактах, общество сплачивается, и запасы крови пополняются активно. Как быть людям с тяжелыми заболеваниями, например, онкологическими? Или людям после серьезных операций, женщинам, которые потеряли при родах много крови? Они нуждаются в донорской крови постоянно, многие из них живут, только благодаря донорам. Отвечая себе на вопрос: нужно ли сдавать кровь, подумайте о том, что, возможно, именно ваша кровь спасет ребенку, больному лейкозом, жизнь», - отметили в пресс-службе епархии.

В Запорожской епархии объяснили, что Православная Церковь благословляет донорство любого уровня, поскольку это проявление любви и наше служение ближнему.

«На сегодняшний день кровь в медицинском смысле представляет собой ничто иное, как лекарственный препарат комплексного характера. Необходимо твердо себе уяснить, что сейчас цельную кровь больным практически не переливают. Кровь особым способом разделяют на компоненты, из которых уже готовятся препараты крови. И именно их переливают в соответствии с показаниями, с течением заболевания и другими факторами. В переливании как цельной крови, так и ее компонентов нет греха, поскольку это не приравнивается к употреблению крови в пищу», - рассказали в епархии, а также призвали всех неравнодушных присоединиться к инициативе.

 

 

 

 

 

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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