Велопаломничество Киев – Почаев: Верующие УПЦ преодолели 450 км с молитвой за Украину

Верующие Украинской Православной Церкви на велосипедах преодолели 450 км из Киева в Почаев.

Как сообщает Центр информации УПЦ, сегодня 35 велопаломников прибыли в Свято-Успенскую Почаевскую лавру.

«Велопаломничество к святыням Украины в этом году состоялось в 6 раз. Несмотря на все прогнозы, погода была идеальная. По Промыслу Господнему, над нами светило солнце, хоть вся Украина была в дождях. Мы хотим показать внешнему миру, что современным христианам важен здоровый способ жизни. Через велопаломничество мы приобщаем людей к нашим православным святыням, вере, Церкви и прославляем Воскресшего Христа», - отметил организатор и участник велопаломничества, настоятель столичного храма в честь преподобного Феодора Освященного протоиерей Петр Семащук.

Ежедневно участники велопробега преодолевали более 100 километров.

В паломничестве приняли участие пять священников, пономари, хористы, которые молились на ночных литургиях во время посещения монастырей.

По дороге верующие посетили святыни Украины - женский монастырь в честь святой Анастасии Римляныни в городе Житомир, Троицкий женский монастырь в Корце, храм в честь великомученика Георгия Победоносца в городе Дубно, храм Иоанна Предтечи в селе Большие Млынивци Тернопольской области.

«Было ли сложно? Конечно, было. Но когда молишься, просишь Господа и святых, то сразу становится лучше. Та благодать, которую мы получили в пути во время общей молитвы, укрепляет и придает сил. Еще много духовных сил нам дали ночные Литургии, которые совершались каждую ночь. Это не наша заслуга, это Господь дал силы преодолеть такое расстояние», - сказала самая старшая участница велопаломничества 65-летняя Нина.

У центральных ворот Почаевской лавры велопаломников встретили представители монастыря и верующие.

«Я впервые преодолел этот путь из Киева до Почаева на велосипеде, чтобы поклониться месту явления Матери Божьей, с молитвой о нашей стране. Именно в Божьих руках мир и жизнь. Очень радостно, что Господь благословил нам совершить этот путь. Была прекрасная солнечная погода, нас везде встречали с общей надеждой, что Господь услышит наши молитвы. Господь открыл нам, что все возможно, главное верить. Многие из тех, кто ехали впервые, сомневались в своих силах. В пути осознаешь, что не своими силами, но с Божьей помощью мы можем совершить многое», - поделился священник Николай Беденко из Криворожской епархии.

Велопаломничество святынями Украины стартовало 1 июня от киевского храма преподобного Феодора Освященного.

Перед поездкой паломников в Киево-Печерской лавре благословил управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

Впервые велопаломництво верующих УПЦ состоялось в 2016 году.

С 2018 года проходит 700-километровый велопробег из Киева в Свято-Успенской Святогорской лавры.

В прошлом году в связи с карантином вместо организации традиционного велопробега в июне протоиерей Петр Семащук и двое верующих - Сергей Прокопчук и Александр Бакалинский - за 24 часа преодолели 450 км из Почаевской лавры в киевский храм Феодора Освященного на велосипедах.