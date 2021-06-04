Войти | Зарегистрироваться
15:59

пятница,
04 июня
Онлайн
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Жизнь
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Цифровая среда – это опасно для психики школьника
Страна
Цифровая среда – это опасно для психики школьника
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Нормандскому формату нужны новые игроки и изменение места переговоров - дипломат США

04.06.2021 / 15:47
Нормандский формат нуждается в новых игроках и изменении места переговоров, считает экс-посол США в Украине Уильям Тейлор.

Свое мнение он высказал во время онлайн-мероприятия "Стратегия реинтеграции Украины для ее восточных регионов" в четверг, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина".

"Ему действительно нужно больше энергии, больше обновлений. И, возможно, ему нужны новые игроки. И, возможно, ему нужно новое место, новая локация, новый город. Сложно представить, что мы вернемся в Минск. Кто хочет сейчас лететь над территорией Беларуси? Это рискованно", - сказал Тейлор.

По его словам, в США рассматривают возможность присоединения к Нормандскому формату.

"Я хотел бы верить, что Соединенные Штаты будут играть большую роль по приглашению президента Зеленского. Все, что я могу сказать: они рассматривают это. Я думаю, это обсуждалось, когда госсекретарь Блинкен был в Киеве две недели назад", - добавил Тейлор.

На вопрос о том, почему американская администрация еще не участвует в этом процессе, экс-посол отметил, что администрация Байдена все еще проводит назначения на должности.

"Как я упоминал, это обсуждалось, когда госсекретарь Блинкен был в Киеве с президентом Зеленским, министром иностранных дел Кулебой, возможно, с вице-премьером Резниковым", - отметил Тейлор.

Он отметил, что речь может идти о разных форматах, например, о переговорах США, России и Украины или о формате "нормандской четверки", к которому присоединятся США, Великобритания, Канада, или о "Будапештском формате".

Источник

Тейлор, Нормандский формат
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
4 июня
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.