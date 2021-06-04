В Совете Церквей призвали отменить законопроект 5488 о внедрении гендерной идеологии

Cовет Церквей призвал парламент отклонить законопроект № 5488 о борьбе с проявлениями дискриминации, поскольку его положения могут привести к ущемлению свободы вероисповедания.

Об этом Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций указал в своем обращении, сообщает vrciro.org.ua.

В Совете Церквей выразили обеспокоенность продвижением гендерной идеологии в законодательство Украины, в частности из-за попыток ввести идеологически-медицинские понятия «сексуальная ориентация» и «гендерная идентичность» в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях.

Кроме того, в законопроекте предлагается дополнить Кодекс Украины об административных правонарушениях новой статьей 188-56, которая признает преступлением любое ограничение прав или привилегий по определенным признакам, что может привести к обратному эффекту.

«В качестве примера, согласно предлагаемой статьи, дискриминацией может быть признан отказ в трудоустройстве в религиозной организации лицам с неестественной сексуальной ориентацией, ведь такое поведение согласно доктрин различных конфессий признается греховным и недопустимым для церковнослужителей. Другой пример, невозможность для женщин быть посвященными в священнослужители и епископы в большинстве церквей и религиозных организаций», - отмечается в обращениях Совета церквей.

По убеждению ВСЦиРО, предлагаемые законопроектом № 5488 изменения, несут прямую угрозу для реализации конституционного права на свободу совести и свободу слова.

Ведь участники общественной дискуссии, в том числе религиозные деятели, которые будут критиковать однополые отношения и партнерства как аморальные, греховные и призывать к ограничению пропаганды такого образа жизни, а также выступать против расширения прав таких людей (в частности, в сфере усыновления и супружеских отношений ), окажутся под угрозой преследования и взыскания крупных штрафов только за свои слова и публично высказанную позицию в пользу естественных супружеских отношений.

Законодательство Украины не содержит определение понятий «гендер» и «гендерная идентичность», а потому такая юридическая неопределенность является дополнительным основанием для злоупотреблений в этой сфере.

По мнению религиозных лидеров, поскольку толкование понятия «гендер» постоянно меняется новыми мнимыми идеологическими конструктами, это создает постоянные вызовы для основных прав на свободу на вероисповедание и свободу слова.

Совет Церквей в своем обращении отметил, что, продвигая проблемный законопроект № 5488, правительство и парламент может «спровоцировать возмущение миллионов верующих различных конфессий в разных регионах, которые не воспринимают навязывание украинскому обществу гендерной идеологии (самоидентификации) и не будут терпеть посягательства на свободу вероисповедания и свободу слова».