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Российская агрессия унесла жизни 240 детей - Украина в ОБСЕ

04.06.2021 / 16:18
Вследствие российской агрессии на востоке Украины погибли 240 детей, еще 56 пропали без вести, а сотни получили ранения.

Об этом заявил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цимбалюк во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в четверг, 3 июня.

"Отмечая 1 июня Международный день защиты детей, я бы хотел обратить ваше внимание на тот факт, что с начала российской агрессии в 2014 году более 240 украинских детей лишились жизни, еще 56 детей пропали без вести, а сотни получили ранения", - сказал он.

Украинский посол отметил, что и сейчас гражданская инфраструктура на подконтрольной правительству территории вдоль линии соприкосновения остается уязвимой к вооруженным атакам России: на прошлой неделе СММ подтвердила повреждения жилых районов в Марьинке, Гранитном и Пивничном в результате обстрелов с подконтрольной оккупантам территории.

"Мы продолжаем строго осуждать атаки России на гражданское население. Они должны быть остановлены. Вместо этого России следует сосредоточиться на выполнении своей части безопасностных положений Минских договоренностей", - заявил Цимбалюк.

Глава украинской миссии в ОБСЕ также призвал РФ утвердить предварительно оговоренный план по разминированию 19 районов, как и обеспечить беспрепятственный доступ международных гуманитарных организаций к оккупированным Россией районам Донбасса с тем, чтобы они могли проводить там информационную работу в школах об опасности мин и взрывчатых предметов.

Напомним, 2 июня страны ЕС - члены ООН обнародовали заявление, в котором осуждаются попытки России распространить в ООН фальшивый нарратив о Революции достоинства, а также ее акты вооруженной агрессии, которые продолжают подрывать суверенитет и территориальную целостность Украины до сих пор.

В заявлении также отмечается, что после семи лет конфликта, спровоцированного Россией, ситуация с безопасностью на востоке Украины продолжает оставаться тяжелым бременем для украинского гражданского населения, проживающего в Донецке и Луганске с обеих сторон линии соприкосновения. Более 13 000 человек убиты во время вооруженного конфликта на востоке Украине, более 30 000 получили ранения, 3,4 млн человек нуждаются в гуманитарной помощи, более 1,5 миллиона украинцев являются внутренне перемещенными лицами.

Источник

дети, РФ, ОБСЕ
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