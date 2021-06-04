Войти | Зарегистрироваться
19:02

пятница,
04 июня
Онлайн
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Жизнь
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Цифровая среда – это опасно для психики школьника
Страна
Цифровая среда – это опасно для психики школьника
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Хорватия смягчила условия въезда для украинцев

04.06.2021 / 17:56
Для пересечения границы Хорватии украинцам отныне нужен ПЦР-тест, сделанный не позднее, чем за 72 часа до пересечения границы. Ранее было требование в 48 часов.

Как сообщает "Европейская правда", об этом написал посол Украины в Хорватии Василий Кирилич в Twitter.

"Хорватия смягчает условия въезда в страну: теперь отрицательный ПЦР-тест будет принят во внимание, если он не старше, чем 72 часа (вместо 48). Пропуском будет служить также подтверждение о вакцинации", - говорится в сообщении.

Для въезда в Хорватию также можно предоставить тест на антиген, но он должен быть сделан за 48 часов.

Без теста в Хорватию могут ехать вакцинированные лица при условии наличия сертификата о прививках, подтверждающего вакцинацию от Covid-19 второй дозой вакцины (Pfizer, Moderna, AstraZeneca) не позднее 14 дней до момента въезда в Хорватию. Если вакцина предусматривает одну дозу (Janssen/Johnson & Johnson), то вакцинация должна быть осуществлена ​​не позднее 14 дней до момента въезда в Хорватию.

Лица, которые путешествуют с туристической целью, должны иметь документальное подтверждение об уплате отеля/апартаментов/кемпа/частных усадеб/найма яхты, или подтверждение о собственности жилья или яхты в Хорватии.

Действующие правила въезда действуют до 15 июня.

Источник

Хорватия, ПЦР-тест
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
4 июня
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.