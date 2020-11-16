Всеукраинский Совет Церквей призывает увеличить допустимое количество посетителей в храмах

Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций призвал правительство Украины не ограничивать богослужения из-за COVID-19 до 20 человек.

Об этом сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Институт религиозной свободы.

Последнее постановление Кабмина ограничивает посещение храмов до 20 человек одновременно, независимо от размеров храма. Такой обобщенный подход не учитывает особенностей функционирования больших храмов, которые могут вместить одновременно сотни или даже тысячи верующих, отмечается в заявлении.

«Большие храмы и молитвенные дома не должны оставаться пустыми, когда у верующих есть потребность в пастырской опеке и духовной утешении в сложные времена карантина», – подчеркивают авторы документа.

Правительство разрешило работать кинотеатрам и театрам при наполнении не более 50%, а большие храмы и молитвенные дома остаются почти пустыми, отмечается в обращении ВСЦиРО в адрес правительства.

Совет предлагает ограничить количество посетителей до 50%, если в культовом сооружении есть сидения. В храмах без стационарных сидений количество верующих должно ограничиваться не конкретной цифрой, а соблюдением дистанции в 1,5 метра.