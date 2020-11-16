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В Госдуме РФ хотят заняться "деоккупацией братской Украины"

16.11.2020 / 09:01
В Госдуме РФ хотят заняться "деоккупацией братской Украины"
У депутата российской Госдумы Михаила Шеремета возникла идея создать платформу "по деоккупации Украины" и восстановить дружеские отношения между двумя государствами.

Об этом свидетельствует комментарий Михаила Шеремета росийскому изданию РИА Новости

 Министерство иностранных дел Украины планирует провести в 2021 году Крымский саммит для систематизации всех мер, направленных на освобождение Крыма от российской оккупации.

В Госдуме РФ на эту инициативу Киева отреагировали заявлением, что "братская Украина" находится якобы под "внешним заокеанским управлением", от которого ее нужно спасать.

Прямая речь Шеремета: "Киевские власти вынашивают идею о проведении некого крымского саммита по возвращению Крыма, хотя я твердо уверен, что сегодня нужно ставить вопрос о создании международной платформы деокупации братской нам Украины от внешнего заокеанского управления и спасения страны от националистов, которые засели во власти.

К сожалению, Украину сегодня используют западные заокеанские силы для противостояния с Россией. Они превратили Украину и ее многомилионный народ в инструмент достижения своих корыстных геополитических интересов".

Депутат Госдумы РФ добавил, что после распада СССР Украина так и "не смогла стать полноценным самостоятельным государством", при этом он считает, что к руководству в Украине должны прийти люди, которые "осознают важность дружеских отношений с Россией и неразрывность многовековых исторических связей".

Напомним: заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова рассказала, что рассматривается несколько дат проведения Крымского саммита, в частности одна из них – это 26 февраля, День крымского сопротивления российской оккупации.

Источник

РФ, деоккупация Украины
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