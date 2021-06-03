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Кабмин поднял предельную цену литра бензина и дизтоплива

03.06.2021 / 12:49
Кабмин внес изменения в госрегулировании цен на автомобильные бензины и дизтопливо, которые реализуются через сеть автозаправочных станций.

 

Такое решение было принято на заседании 2 июня.

Согласно пояснительной записке к проекту постановления Кабмина, которую обнародовал нардеп Алексей Гончаренко, теперь средняя стоимость топлива "Нафтогазом" рассчитывается с учетом затрат на внешнее логистическое обеспечение и других расходов, предусмотренных внешнеэкономическим договором в сумме 27 долл за тонну.

Как сообщало агентство "Интерфакс-Украина", это добавит к стоимости литра бензина 0,56 грн, дизтоплива - 0,62 грн/л.

При этом, предельные уровни торговой надбавки к средней цене дизельного топлива оставили неизменными - не выше 7 грн/л и бензина - не выше 5 грн/л.

Согласно пояснительной записке, обнародование министерством средних цен одного литра дизтоплива и бензина будет ежемесячно, как и раньше, - 3, 13 и 23 числа.

Напомним: сообщалось, что правительство планирует поднять предельную цену бензина и дизтоплива примерно на 0,6 грн/л.

14 мая Кабмин принял постановление, которым вводится предельный уровень торговой надбавки к средней цене дизтоплива (7 грн/литр) и бензина (5 грн/литр).

Сети автозаправочных комплексов WOG и ОККО заявили, что прекращают реализацию премиального топлива в связи с постановлением, которое предусматривает введение временного государственного регулирования цен на топливо.

Минэкономики заявляет, что постановление Кабмина об установлении максимальной торговой надбавки на бензин и дизельное топливо не касается премиального топлива.

Сети АЗС возобновляют продаж премиального топлива после разъяснения Минэкономики, что предельная торговая надбавка не касается брендовых бензинов и дизтоплива.

В Офисе президента заявили, что введение госрегулирования на рынке горючего - вынужденное для нецивилизованного рынка мероприятие, а снятие с продажи брендового горючего - демонстрация монопольного сговора.

Министерство экономики обнародовало расчеты средней стоимости бензина и дизельного топлива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку.

Минэкономики обнародовало новые расчеты средней стоимости бензина и дизельного топлива на первую декаду июня.

Источник

Кабмин, цена, бензин, дизтопливо
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