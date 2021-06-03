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Кабмин отменил принудительный перевод пенсий на карточки с 1 сентября - "Укрпошта"

03.06.2021 / 11:47
Кабинет министров Украины отменил обязательный перевод выплаты пенсии и социальной помощи на карточные счета с сентября, как это ранее было закреплено его постановлением №277 от 29 марта 2021 года.

"Текущий порядок доставки пенсий, субсидий и социальных пособий через "Укрпошту" будет сохранен как минимум до 1 января 2023 года", - отмечается в сообщении на сайте почтового оператора.

Как подчеркивают в "Укрпоште", основная причина, по которой инициативу отложили на два года, - неготовность банковской инфраструктуры и систематическое закрытие банковских отделений.

"До 2023 года доставку пенсий по-прежнему наличными и домой будут осуществлять почтальоны и отделения "Укрпошты". Уверен, за это время будет изобретена механика, которая упростит доставку пенсий, но при этом не создаст проблем для пенсионеров. Потому что пока предложение ехать в карантин и оплачивать дорогу в райцентр, чтобы снять деньги с карточки, выглядит как часть проблемы, а не решение", - прокомментировал ситуацию генеральный директор "Укрпошты" Игорь Смелянский.

Соответствующие изменения в постановление № 277 "О дополнительных мерах по организации выплаты и доставки пенсий и денежной помощи по месту фактического проживания получателей в пределах Украины" Кабмин принял 26 мая. Текст решения обнародован 2 июня.

В тексте постановления также отмечается, что Пенсионный фонд должен будет провести конкурс по отбору организаций, которые начиная с 1 января 2023 года будут осуществлять выплату и доставку пенсий и денежной помощи по месту фактического проживания получателей в пределах Украины.

К участию в конкурсе будут допущены операторы почтовой связи или другие субъекты хозяйствования, осуществляющие вспомогательную деятельность в сфере финансовых услуг (обработка и оплата финансовых транзакций) в течение не менее пяти лет в соответствующих административно-территориальных единицах, если такие субъекты хозяйствования имеют финансовую и материально-техническую способность обеспечить сохранность средств, предназначенных для выплаты пенсий и денежной помощи, и их доставку получателям.

Подать заявление в ПФУ по изменению способа получения пенсии можно лично или отправив пакет документов по почте.

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Кабмин, пенсии, карточки
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