Сенаторы США обсудили с Зеленским украинские реформы

Об этом сенаторы сообщили на брифинге в Киеве 2 июня.

"Продолжение политических реформ важно для нашего партнерства. Мы говорили с Президентом Зеленским о конкретных реформах: относительно реформирования СБУ, обеспечения независимости НАБУ, продолжающейся реформы корпоративного управления", - сказал сенатор Крис Мерфи.

Роб Портман со своей стороны сообщил, что на встрече обсуждали важность усиления связей Украины и США, предоставления помощи Украине, чтобы страна была боеспособна защищать себя. "Даже для противодействия российской дезинформации", - подчеркнул он.

Сенатор Джин Шахин заявила, что встреча с Президентом Украины была очень продуктивной.

"Мы начали нашу встречу с того, что мы выслушали людей с фронта вашей войны с Россией. Мы имеем очень четкую картину вызовов, с которыми сталкиваются ваши военные и все те, кто находится на линии фронта. Это помогло нам, теперь мы можем возвращаться в США и говорить о продолжающейся потребности продолжать помощь", - акцентировала сенатор.

Напомним, Украину посещает делегация сенаторов США. В рамках визита также предусмотрены встречи с Премьер-министром Денисом Шмыгалем, министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, министром обороны Андреем Тараном, депутатами Верховной Рады и представителями организаций гражданского общества, которые занимаются борьбой с коррупцией в Украине.

Источник