Войти | Зарегистрироваться
11:02

четверг,
03 июня
Онлайн
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Жизнь
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Цифровая среда – это опасно для психики школьника
Страна
Цифровая среда – это опасно для психики школьника
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Сенаторы США обсудили с Зеленским украинские реформы

03.06.2021 / 10:45
Сенаторы США Джин Шахин, Роб Портман и Крис Мерфи на встрече с Президентом Владимиром Зеленским обсудили реформирование Службы безопасности Украины, Национального антикоррупционного бюро и корпоративного управления.

Об этом сенаторы сообщили на брифинге в Киеве 2 июня.

"Продолжение политических реформ важно для нашего партнерства. Мы говорили с Президентом Зеленским о конкретных реформах: относительно реформирования СБУ, обеспечения независимости НАБУ, продолжающейся реформы корпоративного управления", - сказал сенатор Крис Мерфи.

Роб Портман со своей стороны сообщил, что на встрече обсуждали важность усиления связей Украины и США, предоставления помощи Украине, чтобы страна была боеспособна защищать себя. "Даже для противодействия российской дезинформации", - подчеркнул он.

Сенатор Джин Шахин заявила, что встреча с Президентом Украины была очень продуктивной.

"Мы начали нашу встречу с того, что мы выслушали людей с фронта вашей войны с Россией. Мы имеем очень четкую картину вызовов, с которыми сталкиваются ваши военные и все те, кто находится на линии фронта. Это помогло нам, теперь мы можем возвращаться в США и говорить о продолжающейся потребности продолжать помощь", - акцентировала сенатор.

Напомним, Украину посещает делегация сенаторов США. В рамках визита также предусмотрены встречи с Премьер-министром Денисом Шмыгалем, министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, министром обороны Андреем Тараном, депутатами Верховной Рады и представителями организаций гражданского общества, которые занимаются борьбой с коррупцией в Украине.

Источник

США, сенаторы, Зеленский
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
3 июня
2 июня
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.