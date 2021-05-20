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Хотелось бы предостеречь прокуроров от ошибок судьи Киреева, которому из-за несправедливого приговора Тимошенко пришлось спасаться бегством – Джангиров

20.05.2021 / 13:57
Так политический публицист и телеведущий Дмитрий Джангиров в Facebook прокомментировал позиции сторон накануне судебного заседания по рассмотрению апелляции относительно домашнего ареста для главы политсовета «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктора Медведчука.

«Сегодня, когда вопрос о мере пресечения в отношении Виктора МЕВЕДЧУКА перешел в фазу апелляции, хочу вновь обратить внимание почтенной публики на качество документов, подготовленных прокуратурой», – написал публицист и ведущий программы «Работа над ошибками» на CapitalTV.

Джангиров пояснил, почему в поведении СНБО и СБУ/ГПУ наблюдается несогласованность, когда они предъявляют Медведчуку разные обвинения.

«Возвращаясь же к озвученным против Виктора МЕДВЕДЧУКА многочисленным обвинениям, то СНБО «шьет» ему одно, а СБУ и ГПУ – совершенно иное. Может быть СБУ и ГПУ, которые возглавляют «люди ЗЕ», просто вынуждены быстро-быстро склепать дело, чтобы перекрыть пиаром провальный визит в Киев Госсекретаря США? И не найдя никаких «секретных данных СБУ», прокурорским пришлось придумывать что-то свое?» – задался вопросом публицист и телеведущий.

Джангиров пояснил, что у Зеленского и компании есть политические мотивы для репрессий против Медведчука, потому что голоса за президента и его партию «Слуга народа» уходят именно к «Оппозиционной платформе – За жизнь».

«Конечно же, речь идет исключительно о политической расправе: голоса Юго-Востока, отданные за ЗЕ и «Слуг» на президентских и парламентских выборах постепенно перетекают к партии «Оппозиционная платформа – За Жизнь!». Так что ничего нового ЗЕ-команда не придумала: закрытие «по беспределу» оппозиционных СМИ и политическое преследование политических оппонентов», – выразил уверенность публицист.

«При этом сам ЗЕ неспособен ни договориться об обмене пленными, ни организовать вакцинацию. Ему остается лишь мстить политику, который способен и на первое, и на второе», – подчеркнул публицист.

В завершение Джангиров предостерег прокуроров и других участников процесса от ошибок судьи Родиона Киреева, который в октябре 2011 года вынес несправедливый приговор Юлии Тимошенко, а после смены власти был вынужден бежать из страны.

«P.S. В принципе, все вышеизложенные доводы хорошо объясняют, почему судья Вячеслав ПИДПАЛЫЙ возмутился и отчитал прокуроров, подчеркнув, что у них элементарно нет доказательств против МЕДВЕДЧУКА, а потому отказал в ходатайстве взять оппозиционного политика под стражу. Да, и хочу напомнить, что судья Родион КИРЕЕВ, прославившийся из-за приговора Юлии ТИМОШЕНКО, смотрит этот процесс по телевизору в Москве. И если прокурорские решили коллективно претендовать на премию Дарвина (присуждается тем, кто оригинальным способом избавил мир от своего существования), могу только сказать Welcome!» – заключил политический публицист и телеведущий Дмитрий Джангиров.

СНБО, Медведчук, Джангиров
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