Оксана Марченко рассказала о беспочвенных антиконституционных репрессиях против своей семьи

Об этом заявила сама Оксана Марченко в ходе пресс-конференции для украинских СМИ. Трансляцию вел телеканал "Перший Незалежний".

"Абсолютно беспочвенные, антиконституционные, внесудебные политические репрессии против моей семьи. Нет просто ни одного доказательства (я не знаю, что там они рисуют и придумывают), конечно же, нет, это ложь", — отметила она.

"Что мне нужно? Что мне было нужно или что нам было нужно? Мы живем всю жизнь в Украине, отдыхаем в Украине. У нас все в Украине. Наши дети приехали, сын учился – вернулся в Украину, дочка всегда училась в Украине. Папы, мамы, все, могилы, все у нас здесь. Мы никуда не уедем и не собирались никогда уезжать. Скажите, это как? Это какие надо придумывать уже сказки, какие сценарии, чтобы из нас сделать таких монстров?" — добавила Марченко.

Отвечая на вопрос ведущей Дианы Панченко о страхе после введения санкций, Оксана Марченко заявила, что у нее есть страх "только перед Богом".

"Страх есть, но страх только перед Богом. А вот всем остальным людям, нашим дорогим украинцам, моим любимым согражданам нужно думать о том, что бояться нужно всем вам. Потому что, применив к нам вот эти вот совершенно безобразные беззаконные вещи, они завтра могут прийти к вам. И не будут объяснять, почему же у вас забирают вашу хату с краю, ваш гараж, может быть, там, ваше авто, може, ділянка комусь ваша сподобається, а тут ви не зможете платити за тарифами незабаром зовсім. И никого не будет интересовать, что это же ваше", — говорит Марченко.

19 февраля секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Совет ввел санкции против 19 юридических и восьми физических лиц, в том числе против Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко. На следующий день президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение СНБО.

Тогда в Службе безопасности Украины пояснили, что санкции вводятся в связи с расследованием дела о якобы финансировании терроризма и касаются поставок угля из ОРЛО. В ведомстве добавили, что ограничения предусматривают арест имущества на три года.

В партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" заявили, что эти санкции являются актом политических репрессий со стороны администрации Зеленского. Кроме того, в партии подчеркнули, что решение СНБО антиконституционно и приближает Украину к диктатуре.