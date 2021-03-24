Санкции, вводимые СНБО, поддерживают все меньше его членов

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Лавров заявил об отсутствии отношений между Россией и ЕС
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Дата и формат будущего саммита НАТО еще не известны и будут определены позже – Столтенберг
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Генсек НАТО: Россия продолжает демонстрировать агрессивное поведение за рубежом
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Первая страна Совета Европы вышла из конвенции о запрете домашнего насилия
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На севере Мексики лесные пожары. Огонь охватил более 7 тысяч гектаров
- 10:45
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ВВП Украины в 2020 году упал на 4% – Госстат
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Решения по транспортным ограничениям в "красных" зонах будут принимать региональные комиссии ТЭБ и ЧС – министр
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Зеленский подписал закон о создании Бюро экономической безопасности
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Регионы получат 500 млн грн субвенции на развитие спортивной инфраструктуры – Шмыгаль
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Шмыгаль о нецелесообразности "Северного потока-2": готовы транспортировать 140 млрд кубов
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На основе технологии NASA создали безвоздушную велошину
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В Виннице открылась выставка уникальной бубновской керамики
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В Кропивницком два человека пострадали от взрыва в многоэтажке
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Марсоход Perseverance совершил первую поездку по поверхности Красной планеты
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В Запорожском ботаническом саду расцвели гиацинты и кливии
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Perseverance начал исследовать Марс с помощью лазера12.03.2021 / 05:38Последние новости рубрики
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Полиция разоблачила схему незаконной легализации иностранцев на территории Украины
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В Ривне произошел пожар в здании ОГА
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Из снежных заносов вытащили 13 "скорых" и 10 автобусов
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Километровые пробки и отмененные авиарейсы: на Германию налетел зимний шторм
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Взрыв полностью уничтожил отель в Греции - обломки разлетелись на 80 метров
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