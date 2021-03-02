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На Черкащине откроют православную образовательную гимназию

02.03.2021 / 12:30
На Черкащине откроют православную образовательную гимназию
Источник: Центр информации УПЦ
В православной гимназии смогут учиться не только дети из семей священников, но все, кто хочет получить начальное и среднее образование в церковном учебном заведении

В Черкасской епархии Украинской Православной Церкви начата работа по созданию православной гимназии имени святого преподобномученика Макария.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Черкасской епархии, в учебном заведении детям будут давать начальное и среднее образование.

Архиепископ Черкасский и Каневский Феодосий на епархиальном совещании сообщил, что гимназия будет действовать по соответствующей лицензии, а выпускники заведения будут получать аттестаты общешкольного образца.

В православной гимназии смогут учиться не только дети из семей священников, но все, кто хочет получить начальное и среднее образование в церковном учебном заведении.

Источник: Inpress.ua
образование, упц, черкасская епархия
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