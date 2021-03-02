На Черкащине откроют православную образовательную гимназию

В Черкасской епархии Украинской Православной Церкви начата работа по созданию православной гимназии имени святого преподобномученика Макария.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Черкасской епархии, в учебном заведении детям будут давать начальное и среднее образование.

Архиепископ Черкасский и Каневский Феодосий на епархиальном совещании сообщил, что гимназия будет действовать по соответствующей лицензии, а выпускники заведения будут получать аттестаты общешкольного образца.

В православной гимназии смогут учиться не только дети из семей священников, но все, кто хочет получить начальное и среднее образование в церковном учебном заведении.