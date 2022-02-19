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На Ровенщине УПЦ организовала для верующих образовательный проект

19.02.2022 / 21:15
На Ровенщине УПЦ организовала для верующих образовательный проект
Источник: Центр информации УПЦ
Обучение будет охватывать четыре направления: богословие, православная семейная педагогика и психология, православная педагогика и работа с молодежью на приходе

Ровенской епархией УПЦ совместно с Киевской духовной академией и семинарией запустили совместный проект дистанционного образования для мирян.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на rivne.church.ua, в рамках проекта организаторы планируют подготовить специалистов для помощи священникам на приходах в духовно-просветительской работе со школой, молодежью и семьями.

Обучение будет охватывать четыре направления: богословие, православная семейная педагогика и психология, православная педагогика и работа с молодежью на приходе.

«Обучение будет проводиться в дистанционной форме, а сессии будут проходить очно, дважды в полугодие на базе Николаевского Городокского женского монастыря Ровенской епархии. Преподаватели - из состава КДАиС и других учебных заведений Украины. Запланированная продолжительность обучения - 4 семестра (2 года)», – сообщается на сайте епархии.

На первый поток проекта организаторы приняли 60 слушателей.

Перед началом обучения перед слушателями выступили епископ Ровенский и Острожский Пимен, преподаватель КДАиС профессор протоиерей Николай Данилевич и ответственный за проект от Ровенской епархии протоиерей Александр Жук.

Отмечается, что организаторы планируют расширить образовательный проект и привлечь к нему верующих других епархий Украинской Православной Церкви.

Источник: Inpress.ua
образование, упц, КДАиС, Ровенская епархия
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