В Украине почти закончилась вакцина AstraZeneca, 26 тыс доз зарезервировано для повторного введения – Минздрав

Часть этой вакцины, всего 26 тыс. доз, зарезервирована для введения второй дозы тем пациентам, прививки которых начались с 24 февраля, отмечают в ведомстве.

Вакцина для первой дозы закончилась в пунктах прививки Винницкой, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областей и города Киева. Вакцинация первой дозой в пунктах прививок этих областей восстановится после получения новой партии вакцины.

В то же время, продолжается иммунизация против COVID-19 мобильными бригадами, которые используют другие препараты - CoronaVac производства Sinovac Biotech и Comirnaty от Pfizer BioNTech. Ими прививают медиков и работников учреждений здравоохранения, жителей и персонал домов престарелых и специализированных интернатов, участников Операции объединенных сил на востоке Украины, социальных работников, священнослужителей, олимпийцев и паралимпийцев, которые будут представлять Украину на соревнованиях в Токио в 2021 году, педагогов, привлеченных к проведению внешнего независимого оценивания (ВНО), сотрудников патрульной полиции, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и пограничников.

Всего с начала кампании по вакцинации по состоянию на 12 мая осуществлено 904 тыс 933 прививок. Вакцинировано 901 тыс 107 человек, из них получили первую дозу - 901 тыс 105 человек, завершили вакцинацию (то есть получили две дозы) 3 тыс 828 человек, из них два человека получили первую дозу за границей.

В Украину уже доставлено 1 млн 215 тыс. доз вакцин компании Sinovac, 500 тыс. доз вакцины AstraZeneca/Covishield через прямые закупки. В рамках глобальной инициативы СOVAX в страну прибыли 367 тыс. доз вакцины AstraZeneca-SKBio и 117 тыс. доз вакцины Comirnaty/Pfizer.

Дополнительно 705 тыс. доз вакцин по программе COVAX ожидаются уже к концу мая. Еще около 500 тыс. доз вакцины Pfizer по прямым контрактам должны прибыть в Украину в мае-июне текущего года.

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