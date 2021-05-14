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Священник УПЦ объяснил, где стоит искать причины детской жестокости и агрессии

14.05.2021 / 18:01
Священник УПЦ объяснил, где стоит искать причины детской жестокости и агрессии
Источник: Центр информации УПЦ
Священник подчеркнул, что проблемы детской и подростковой агрессии и начинаются, и решаются исключительно в семье

Проблемы детской и подростковой агрессии необходимо решать в семье.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал протоиерей Владимир Пучков в комментарии для портала «Православная жизнь».

«Главное всегда происходит в семье. Современная семья, что у нас, что за рубежом, живёт в обществе и с ним неизбежно взаимодействует. А чем живёт сегодняшнее общество и каковы его ценности? Лидерство, креативность, статус, успех. Упавшего пни, на оступившегося донеси, неудачник сам виноват… Вот и не учит современная мораль любить, что неизбежно делает её глубоко ущербной. И сегодняшние молодые люди по большей части уже успели впитать в себя эту ущербную мораль даже не как норму, а как нечто само собой разумеющееся и безальтернативное», - объяснил священник.

Он привел пример недавних событий со стрельбой в казанской школе, когда «неравнодушия некоторых очевидцев которых хватило ровно на то, чтобы не пройти мимо, запечатлев пострадавших на камеру смартфона».

Священник напомнил, что неблагополучная семья - это далеко не всегда семья алкоголиков или наркоманов.

По его мнению, благополучную семью от неблагополучной отличает один единственный фактор: в благополучной семье ребёнок проходит школу любви, в неблагополучной – школу жизни.

«Посмотрим на личности школьных стрелков. Они разны во многом, но почти одинаковы в одном – ни один из них не был по-настоящему любимым ребёнком. В одной семье родители не сумели сформировать одинакового отношения к детям и будущего стрелка любили меньше, чем брата или сестру. В другой отец был домашним тираном и ни на минуту не позволял расслабиться ни жене, ни детям. В третьей мать-одиночка света белого не видела за работой, чтобы обеспечить хотя бы материальную сторону жизни детей. В четвёртой слишком требовательные родители только и знали, что повышать планку своему способному чаду. В пятой родители были заняты исключительно работой, чтобы «вытянуть» и семью, и ипотеку, и образование детей… Так или иначе, но любить своих детей у родителей стрелков не было то ли времени, то ли сил, то ли желания, то ли и понятия с умением», - отметил отец Владимир.

Священник подчеркнул, что проблемы детской и подростковой агрессии и начинаются, и решаются исключительно в семье.

«Ответственность за проявления агрессии детьми лежит в первую очередь на их родителях. Школа может помочь им в решении отдельных проблем, но, если на школу систематически перекладываются родительские обязанности - ждите беды», - подытожил протоиерей Владимир.

Источник: Inpress.ua
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