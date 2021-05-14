Зеленский и Офис президента сами помогают Медведчуку сохранять статус топового политика – Бакушинская

Об этом написала в своей статье «Рубикон Медведчука» журналист Мария Бакушинская.

«Сам Виктор Медведчук держит удар. Это видно и по визиту лидера ОПЗЖ в офис Генпрокурора, и по громким заявлениям о том, что дело против него является политически мотивированным. Вспомним, как 28 раз отказывался прийти на допрос «сывочолый гетьман», и станет ясно, что главный оппозиционер принял вызов», – сделала вывод журналист.

Более того, Бакушинская пришла к выводу, что Виктор Медведчук смог перевернуть ситуацию в свою пользу и теперь сам берет «на слабо» Офис президента и лично Зеленского.

«И если вчера Офис Президента брал «на слабо» Медведчука и Кремль, а сегодня уже Медведчук и Кремль приняли вызов и берут «на слабо» Офис Президента и лично Зеленского», – пояснила журналист.

Бакушинская также отметила, что политические репрессии только укрепляют репутацию Медведчука как ведущего оппозиционного политика.

«Уже сейчас можно говорить о том, что политические репрессии против ОПЗЖ помогут партии обновиться, а Медведчуку – перезагрузить свой имиджевый политический кейс и в пророссийской среде и на Юго-Востоке, где от него ждут решительности и более конкретных и четких заявлений по стратегическим вопросам», – спрогнозировала журналист.

По сути, сделала вывод Бакушинская, Банковая сама делает из лидера ОПЗЖ топового политика, поэтому планы Рината Ахметова запустить новый псевдооппозиционный проект для Юго-Востока не имеют перспективы.

«Вангую: еще пара обысков, и мы увидим «нового Медведчука» с совершенно иной риторикой. Там может прозвучать и тема федерализации, и идея Таможенного союза, и второй государственный русский», – заключила журналист Мария Бакушинская.