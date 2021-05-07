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Митрополит Антоний рассказал, чему учит пример апостола Фомы

07.05.2021 / 17:25
Митрополит Антоний рассказал, чему учит пример апостола Фомы
Источник: Центр информации УПЦ
Митрополит Антоний отметил, что для человека есть только одна возможность встретить Христа в жизни - начать свой путь к Нему

Пример искренности апостола Фомы и его утверждения в вере учит православных всецело стремиться к поиску Бога в жизни.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич) в комментарии для портала «Православная жизнь».

«Апостол Фома хотел знать точно о спасении, потому что его цельный характер требовал полной отдачи самому главному в жизни, и он все уточнял, чтобы быть уверенным в своем выборе. Потому промыслительно именно Фома отсутствовал при явлении воскресшего Христа апостолам, ведь если он был уверен, что хочет отдать жизнь за Христа, ему нужно было лично убедиться в том, что Иисус воскрес и потому он есть Господь и Бог», - объяснил митрополит Антоний.

Управделами УПЦ подчеркнул, что человек «не идет путем апостола Фомы, путем утверждения в своей вере, когда он ради нее не только не собирается отдавать свою жизнь - он ее не планирует даже менять».

Митрополит Антоний отметил, что для человека есть только одна возможность встретить Христа в жизни - начать свой путь к Нему.

«Он обязательно придет в жизнь этого человека, поможет в самую трудную минуту, подскажет тому, кто нуждается в помощи. Люди, говорящие, что якобы нет сейчас чудес, просто не пытались встретить Христа в своей жизни. Те, кто стремился, могут вспомнить множество чудесных случаев из своей жизни и из жизни своих близких. Только нужно стараться разглядеть Христа в своей, а не в чужой жизни, памятуя доброе святоотеческое слово: «Знай себя, и довольно с тебя», - сказал владыка.

По мнению митрополита Антония, лучшее свидетельство о Боге - сама жизнь.

«У афонских старцев есть присказка: «Не начинай сам говорить людям о Боге - живи так, чтобы они тебя о Нем спросили», - подытожил владыка.

Источник: Inpress.ua
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