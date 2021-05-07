Минздрав рекомендует COVID-вакцинацию людям с хроническими болезнями

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины в Фейсбуке.

«Если у вас или ваших близких есть гипертония, диабет, астма, онко- или аутоиммунное заболевание, ВИЧ, гепатит либо иная хроническая болезнь, вам нужна защита от COVID-19, которую дает вакцинация», - говорится в сообщении.

В Минздраве замечают, что вакцина может защитить от заражения или существенно облегчить течение болезни, а также вернуть легкость общения с людьми, без страха заболеть.

Перед вакцинацией рекомендуется проконсультироваться с врачом, а перед самой прививкой - уведомить медицинского работника, который делает укол, о хронических заболеваниях.

Напомним, в Минздраве прогнозируют запуск украинского сертификата о вакцинации от коронавируса до 1 июля.

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